Behandlet kommisjonens rapport:

Siden 2009 har Lavangen hatt samepolitisk utvalg, som fungerte som et hovedutvalg. I budsjett 2023 la kommunestyret ned utvalg for å spare 17.396 kroner. I stedet ble det i juni valgt et rådgivende organ for samiske saker, med Olav Mathis Eira som leder.

Organet foreslo Lasta som navn på organet. Lasta betyr løvblad. De tre løvbladene i kommunevåpenet symboliserer møtet mellom nordmenn, samer og kvæner.

Kommunestyret sendte saken tilbake til organet og ba om et navn som beskriver funksjonen til organet. Foto: Skjermbilde