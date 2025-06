– Viser liten forståelse

– Vi øns­ker svar på hvil­ken plan Fisk­eri­di­rek­tor­at­et har for at båt­ene i åpen grup­pe skal få nyt­tig­gjort seg sin av­sat­te grup­pe­kvo­te i 2025, sier leder for Bivdu, Inge Arne Eriksen. Foto: Cecilie Bergan Stuedal