Ville sikre fremtidig bruk av ressurser

Trusselen om nasjonalpark i Goahteluoppal var årsaken til at rettighetskravet til Finnmarkskommisjonen i 2011 ble såpass omfattende, medgir Mávnnoš Bier Ándde.

Publisert: 18.12.2019 kl 13:55

Mávnnoš Bier Ándde, Anders Persen Siri, i Ákšomuotki utenfor Kautokeino medgir at trusselen om nasjonalpark i Goahteluoppal var årsaken til at rettighetskravet til Finnmarkskommisjonen i 2011 ble såpass omfattende. Da krevde han individuell bruksrett til et stort område, bestående av Áhkkejávrrit, Vuohcetjávrrit, som består av Bajit Vuohcetjávri og Vuolit Vuohcetjávri, Luhppojávri, Bálggesvuopmi, Gamahatjávri, til multeplukking og fiske.

Ifølge han selv, mente han og flere med han, at det var viktig og riktig for å sikre tilgang til ressurser inne i en eventuell fremtidig nasjonalpark. Parkplanene er nå lagt vekk.

– Men i Luhppojávri og Bastevárri, der krever jeg bruksrett, sier Ándde, som har fisket i vannet og jaktet på fjellet. Han har også benyttet Balgesvuopmi til bærplukking.

Vil ta vare på områdene

Individuell bruksrett bidrar til å ta vare på områdene, ifølge Ándde. Han kjører helst i gamle spor, og krever å få gjøre det også fremover.

– Det er våtmarksområder. De kjører hvor som helst når de kjører der! Du vet hvordan elgjegerne oppfører seg, sier han som tidligere jaktet elg på Bastevárri.

Men ordningen med å måtte søke om kjøre-dispensasjon, har han ingenting til overs for. Det er nå blitt slik at man må ha dispensasjon for å kjøre på andre siden av veien, sier han sarkastisk. Han forklarer at han bor avsides, 13 kilometer fra sentrum av Kautokeino.

– Vi må jo bryte loven nesten hver dag! Jeg har aldri søkt dispensasjon, hittil, og kommer aldri til å søke, så lenge jeg lever! Jeg kom hit lenge før FeFo, sier han om representanten for «øvrigheta».

Neste generasjon

Nå er det sønnen John Arild som jakter, men området blir tildelt ved loddtrekning. Ándde ønsker at rettigheten til elgjakt skal kobles mot områder som man tradisjonelt har brukt.

Han og kona Else Inger Anne har også fire døtre, Kirsten Ellen, Susanne Elisabeth, Berit Karen og Inger Margrethe,

– De er med under bærplukking, sier Mávnnoš Bier Ándde.

Med Godán-Nilá

Sara Anne Marie Tornensis fortalte i Ságat om sin frustrasjon i at folk hun mente å aldri ha sett ved Vuohcetjávrrit, har søkt om rettigheter i området. Ifølge Tornensis var det bare to familier som har vært der, det er Godán-Nilá sin familie, og Tornensis.

– Fra jeg var 14 til jeg var 25 år, holdt jeg på, sammen med Godán-Nilá, forteller 80-åringen Mávnnoš Bier Ándde, om Nils Mortensen Hætta fra Goahteluoppal, som Ándde rodde for under fisket. De flyttet fisket mellom de fire vannene, alt ettersom hvor god kvalitet det var på fisken. Etter Godán-Nilás bortgang har Ándde og familien fortsatt med både fisket og bærplukkingen i området, skrev han i kravet til Finnmarkskommisjonen, og argumenterte med hevd og alders tids bruk.

Krever eiendomsrett i Ákšomuotki

Mávnnoš Bier Ándde, som har drevet med jordbruk siden 1965, krevde i 2013 dessuten eiendomsrett til festegrunn i Ákšomuotki. Han kjøpte hovedeiendommen i 1970, og søkte senere om å utvide gården, to ganger, men fikk kun feste.

Da han sluttet med gårdsdrift, søkte han igjen om å få kjøpe jordstykkene som driftsbygningene står på, men fikk da et så dyrt tilbud at han ikke maktet å kjøpe. Han krever overfor Finnmarkskommisjonen eiendomsrett over festearealet, og mener han har hevd på jordstykkene, som også gjennom årene er brukt som base for utmarksbruk.

– FeFo slettet alle tomtene mine inne i Økseidet. Jeg visste ingen ting, før jeg skulle søke lån, ler Ándde, om da Finnmarkseiendommen (FeFo) måtte stykke opp igjen to dekar, og grensa ble trukket rett gjennom huset.

Han hadde tidligere store forventninger til FeFo, men forhåpningene og tilliten er historie.

Utmarkssedler

Mávnnoš Bier Ándde har senest sendt krav til Finnmarkskommisjonen i mars i år, om individuell eiendomsrett til masse utmarksslåtter.

Hans oldefar Anders Mathisen Bongo fikk på 1850- og 60-tallet papirer på elleve jordstykker. Ifølge dokumentet, som ble tinglyst og ligger i Statsarkivet, så fikk Bongo i 1865 «Andergeddi», og i oppmålings- og skyldsetningsforretning, ble oldefaren skyldig en ku.

I dokumentet står det «overdraget Anders Mathisen Bongo til fuld eiendom.», men «skov forbeholdes Staten».

– Det ble gitt til odel og eie, av kongen, sier Ándde, mens Statsarkivet på sin side hevder i avskriften fra 1975, at en amtsseddel er leiekontrakt på statsjord. Utmarksslåttene er viktig, sier Mávnnoš Bier Ándde, om jordstykkene som har vært brukt til jordbruksformål, fiske og jakt. Og områdene var i bruk før tildeling av amtssedlene for 160 år siden, ifølge han.

– Jeg sa til FeFo at jeg kom til å bygge hytter der, for det har vært gammer der før. Jeg sa jeg har lov å bygge, med utedo, på privat grunn, om ikke FeFo ville kjøpe jorda tilbake, da, humrer han, om samtalen med forvaltningsorganet. Men det er ikke de med på!

Lover godt

Finnmarkskommisjonens rapport om bruks- og eiendomsrettigheter for Karasjok lover godt for befolkningen i Kautokeino, ifølge Ándde.

– I Karasjok har jo befolkningen fått rettighetene. I Kautokeino må det bli likedan, sier han, og håper kommunen får forvaltningsrett. Det håper jeg inderlig, avslutter Mávnnoš Bier Ándde.