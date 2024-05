Per Kitti sin guddatter. Åse M. Påve Johannesen (til venstre) hadde fått fullmakt av Kitti til å stille på informasjonsmøtet som statsforvalteren arrangerte om Kitti, men ble nektet inngang til møtet av statsforvalteren, her representert av kommunikasjonsleder Jan Harald Tomassen (til høyre). I midten står Per Kitti sin venn, Stine Benedicte Sveen. Foto: Elin M. Wersland