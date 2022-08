Plan- og finanskomiteen. Det har blitt endring i komiteen etter at bildet er tatt. Eirik Larsen har gått ut og Ann Karin Kvernmo har kommet inn. Komiteen består av leder Tor Gunnar Nystad (NSR), nestleder Elisabeth Erke (Sp), Beaska Niillas (NSR), Kristin Sara (NSR), Lisa Marit Pentha Stavsøien (NSR), Per Johnny Sara (NSR), Ann Karin Kvernmo (NSR), Toril Bakken Kåven (Nkf), Ulf Tore Johansen (Nkf), Vibeke Larsen (Nkf), Ronny Wilhelmsen (Ap), Arild P. Inga (Ap) og Per Mathis Oskal (Ap) Foto: Árvu/Sametinget