Widar Skog­an gleder seg til å ta fatt på den nye jobb­en som direk­tør for rein­drif­ten i Land­bruks­di­rek­to­ra­tet, der han gjer­ne vil påvirke ram­me­vil­kå­rene for rein­drif­ten. Bak han er det fjell og mørke skyer.

– Ja, jeg behers­ker all slags vær, ler han. Foto: privat