KrF er et nytt bekjentskap for velgerne i Hamarøy. Listetoppene Svein Harald Olsen og Birgitta Andersen ble i 2019 valgt inn i kommunestyret for Senterpartiet. De brøt med partiet etter at Hamarøy Sp gikk inn for å utrede deling av kommunen, hvor de samiske bygdene skulle ut av kommunen. Foto: Privat