 Vil ha kulturkyndige i NAV

NAV-leder i Kautokeino Márjá Elise Hætta Eira, ble i høst stemt frem som nummer to til tittelen «Årets kommunetopp» i Norge for sitt arbeid for samisk språk- og kulturkompetanse i NAV. Nå vil kvinneorganisasjonen Norgga Sáráhkká ha flere som henne i etaten. Foto: Rita Heitmann