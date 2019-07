Vil gi gratis opplevelsesdag for familier med dårlig råd

Snubbadagen ønsker å inkludere alle.

Ságat - Samisk avis AS

Publisert: 10.07.2019 kl 13:32

I den lille markasamiske bygda Snubba øst i Evenes, er dugnadsånden høyst ­levende.

Den årlige Snubbadagen første helg i august involverer langt flere frivillige enn det antall som bor i bygda til daglig.

Årets arrangement er intet unntak. I løpet av dagen og kvelden er det foredrag med et spennende tema, det er boklansering, kortreist mat og konsert.

Opplever ikke noe

Cathrine Amalie Heimly, som i en årrekke har vært engasjert i Snubbadagen-komiteen, tar kontakt med Ságat for å fortelle en hyggelig nyhet.

– Vi leser og hører ofte om barn og barnefamilier som ikke opplever noe i løpet av sommerferien. Rett og slett fordi familien ikke har råd. Barna har ingenting å fortelle om når de kommer tilbake til skolen, samtidig som de får høre hva de andre har gjort av reiser og opplevelser. Å besøke et arrangement kan også bli et økonomisk løft for familien; det er inngang, og man skal gjerne spise litt i løpet av dagen, innleder Cathrine.

– Derfor ønsker vi å gi gratis inngang til Snubbadagen til to ­familier. Vi har allerede gratis inngang til alle under 16 år, men vi inkluderer også middag i dette tiltaket, fortsetter hun.

Cathrine Heimly fremholder at Snubbadagen ser rundt på det.

– Når vi sier familie kan det være mor, far og barn, det kan være besteforeldre og barn eller annet. Og er det bare tre som melder seg, så kan det bli tre i stedet for to.

Ingen merkelapp

For mange oppleves det som stigmatiserende å ha dårlig råd. Cathrine understreker at det ikke blir noe offentlighet om hvem de to utvalgte familiene er.

– De som ønsker å få muligheten til dette tilbudet trenger bare å skrive til oss. Det er kun to personer i komiteen som ser e-postene. Og vi stoler på folk; det blir ingen undersøkelser av det de ­skriver. Middag får de servert med de samme bongene som de frivillige bruker. Så det er 100 prosent diskresjon fra vår side, konkluderer Cathine.

Mye skjer

Cathrine Amalie Heimly lover avslutningsvis en flott opplevelse i Snubba 2. august.

Hun lokker med konsert med det lokale stjerneskuddet, 14-årige Inna Marja Amundsen, Mikkel Gaup kommer og skal skape stemning rundt temaet samisk mytologi, man kan lære om bruk av urter og planter man finner «utafor stuedøra» og det blir en helt spesiell boklansering. Og selvfølgelig tradisjonell ­samisk mat.