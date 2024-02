– Viktigere at båten kommer enn at den er presis

Medlemmene i Finnmark ekspeditørforening, her representert ved Einar Røe, Ilone Røe, Bente Aust, Eivind Pettersen, Merete H. Bergly, Ann-Kristin Kvalsvik og Knut Bergly, ber lokalpolitikerne se til uttalelsene fra foreningen under arbeidet med nye anbud for ferger og hurtigbåt i fylket. Foto: Privat