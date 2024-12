– Viktig at noe skjer, så folk får lyst til å være her

Sol­bjørg Bakken er aktiv på mange felt for å være med på å skape triv­sel i bygda. Her er hun i gang med å lage hyse­kaker for be­bo­ere på omsorgs­sen­te­ret for noen år siden, etter at hel­se­laget hadde spon­set hyse­fi­let. Foto: Randi Irene Losoa