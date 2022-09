NIM om menneskerettigheter og areal:

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skal ha seminar i Kautokeino om menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder. – Det er et aktuelt tema. Og rapporten er ikke representert i Kautokeino tidligere, sier regionleder Johan Strömgren, her flankert av Mina Haugen og Lasse Winther, alle på NIMs avdeling på Finnmarksvidda. Foto: Rita Heitmann