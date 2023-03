Øst-Finnmarkrådet i Brussel:

Leder i Øst-Finnmarkrådet er Wenche Pedersen. Helt til høyre Nils Kristian Sørheim Nilsen, leder for Nord-Norges Europakontor i Brussel. Trond Haukanes (i kofte) er daglig leder i Øst-Finnmarkrådet.

Den norske regjeringen var representert ved Nancy Porsanger Anti, som er statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Barentssamarbeidet er imidlertid underlagt Utenriksdepartementet.

Ságat er kjent med at både utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var i Brussel samme uke som samemøtet fant sted i samme by. De prioriterte ikke å stikke innom. Foto: Gruppeselfie