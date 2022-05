– Vi vil ha bruk for verdensarven i all fremtid

Prosjektleder for et verdensarvsenter for Struves meridianbue, Ulf Terje Nyheim Eliassen viser en Teodolitt som er et klassisk måleinstrument som ikke brukes lenger. Det ble produsert mellom 1925–1988. Den er plassert øverst i Gjenreisningsmuseet og ser mot et målingspunkt på Håja som ble brukt under målingene av meridianbuen, og står den dag i dag. Foto: Cecilie Ditløvsen