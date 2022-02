– Vi utgjør ingen trussel

13.000 ry­per skutt med vå­pen og 130 tatt med sna­re! Er det da vits å gå løs på oss sna­re­fan­ge­re, spør Ma­ri­an­ne Tri­umf og mener bestemt at de ikke utgjør noen trussel for rypebestanden. Triumf mener man heller bør se på uttaket fra de rundt to tusen tilreisende jegerne, i stedet for å gå inn for kvoter på snarefangst. Alle foto: Pri­vat