– Vi mangler et knutepunkt eller et signalbygg

Marit Kirsten Eira mener at det samiske huset burde være relativt stort slik at det kan romme alt av håndverk og samtidig være romslig nok til at flere samiske institusjoner kan være samlet på ett sted.

Fra venstre: Daglig leder Marit Kirsten Eira i Lávgu, styreleder Ann-Kristine Bongo i Sami Siida og Ságat-journalist Rita Heitmann. Foto: Cecilie Bergan Stuedal