– Vi må se frem til en lys fremtid for helsetjenestene i Finnmark

– Kunsten som pryder sykehusets lokaler, er veldig viktig. Jeg er glad og stolt over at det er flere samiske bidrag, og jeg gleder meg til å se alle bidragene som er laget her i dag, sa Silje Karine Muotka (NSR). Til høyre sitter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Cecilie Bergan Stuedal