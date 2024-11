Oppgradert pukkellaksfelle under planlegging:

Den fryktede laksearten fra Stillehavet har fått mange navn. Vi kaller den russelaks, men russerne selv bruker navnet gorbusja. Det russiske ordet gorb betyr pukkel, derav oversettelsen pukkellaks, som er en karakteristisk betegnelse for laksearten. Ofte blir den omtalt som rosalaks for å skille den fra atlanterhavslaksen. Foto: nettstedet for russiske amatør