Planlegger kjernekraft:

Vardø-ordfører Tor-Erik Labahå ser frem til det videre arbeidet med å etablere et kjernekraftanlegg i kommunen.

– Om vi sam­men­lig­ner med vind­kraft­an­legg er det klart at vi be­slag­leg­ger en brøk­del av na­tur­en ved å byg­ge et kjer­ne­kraft­verk, sier han. Foto: Presse