– Vi er blitt villedet

Til tross for Karasjok-dommen i Høyesterett, har Nils Thomas Utsi fortsatt tro på at ILO- konvensjonen gjelder.

Utsi har, som leder i Sohpar, bedt Finnmarkskommisjonen først avklare om Kautokeino er et samisk område. Her prater han for kommisjonen, i fjor. Foto: Rita Heitmann