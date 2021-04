– Vi driver ikke med overvåking

Kommunedirektøren understreker betydningen av å ha et godt samarbeid om smittevern med serveringsstedene i bygda. Men han kan ikke forstå at virksomhetene ikke skal ha fått beskjed om flere av sine brudd på smittevernreglene.

Publisert: 26.04.2021 kl 16:20

Kommunedirektør Kurt Maurstad svarer på Ságats mange spørsmål rundt smittevernbefaringen i Karasjok.

– Hva er din kommentar til smittevernbefaringen som har vært gjennomført i kommunen?

– Nå vet ikke jeg så mye om det, men det gikk veldig bra. Det var ikke så mye, det var bare noen småting, sier han.

– Kan du fortelle om hva som var hensikten med befaringen?

– Det er et pålegg vi har om at vi spesielt skal ha oppfølging med spisesteder og utesteder. Det er et pålegg som har kommet fra Helsedirektoratet. Vi har laget et system hvor helsesykepleierne går rundt. Det har vært en anmeldt kontroll, slik at det var gitt melding på forhånd.

De har vært og sett på om enmetersregelen blir overholdt og at bordene ikke står for tett. De har også undersøkt om spisestedene har redusert antall personer som kan være inne samtidig. For eksempel ved Circle K, hvor de har hatt fire sitteplasser ved begge bordene. De har redusert til to sitteplasser ved hvert bord, én på hver side, for å holde meteren. Og lignende.

Det var ikke snakk om noe annet enn at de følger opp, og at smittevernreglene som gjelder blir overholdt, forklarer Maurstad.

– Blir serveringsstedene fulgt opp videre i forhold til smittevern?

– Ja, vi vil nok ta flere runder. Vi er ikke på jakt etter spisestedene på noen måte. Det er for at vi skal prøve å ha en dialog med dem om smittevern og smittevernregler, slik at de forstår.

Men det virker som at det er veldig god forståelse for de reglene i Karasjok, skryter kommunedirektøren.

– Flere av serveringsstedene sier at de ikke har mottatt rapporten etter befaringen fra kommunen.

– Det tør jeg ikke å svare på. Det er det smittevernlegen og helsesykepleieren som eventuelt sender ut, sier Kurt.

– Virksomhetene gir uttrykk for at de hadde fått andre tilbakemeldinger muntlig enn det som sto skrevet i rapportene.

– Det tør jeg ikke svare på, det har jeg ingen kommentar til, gjentar han.

– Blant annet skal det ha vært påpekt flere svakheter ved serveringsstedenes praktisering av smittevern i rapportene. Det er snakk om ting som serveringsstedene ikke skal ha blitt opplyst om.

– Det har jeg ingen kommentar til, det er langt utenfor mitt område å forstå.

Men det er klart at når det lages en rapport, skal de jo ha den tilbakemeldingen. Men hva som er sagt på stedet og hva som er skrevet, kan jeg ikke uttale meg om, bemerker Maurstad.

– Kan det være aktuelt å følge opp med å sørge for at serveringsstedene får tilsendt rapportene?

– Ja, det må jo være det første, fastslår han.

– Hensikten med en slik kartlegging bør vel være at bedriftene selv får innsyn i resultatene, slik at de kan forbedre seg?

– Ja, selvfølgelig. Det sier jo seg selv. Det er derfor vi går de rundene. Det er for at vi skal ha et godt samarbeid. Både vi og serveringsstedene skal følge opp smittevernreglene som finnes, understreker Kurt.

– Det er vel ikke bare for å overvåke hva bedriftene gjør og ikke gjør at kommunen gjennomfører kontroller?

– Nei, det er på ingen måte noen overvåking vi driver med. Fra vår side var dette i utgangspunktet et pålegg vi skal gjennomføre.

Vi skal ha et godt samarbeid og en felles forståelse for hvordan den interne kontrollen av smittevernreglene skal gjennomføres, understreker Kurt Maurstad, kommunedirektør i Karasjok.