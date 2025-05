Sa­mer har gode grun­ner for å fei­re 17. mai, for Grunn­lov­en omhandler også sa­mer og sa­mers ret­tig­het­er, på­pe­ker set­te­ord­fø­rer Lai­la Su­san­ne Vars i Kau­to­kei­no. – Jeg håper at alle folk som er i bygda stiller opp, sier hun, om sambygdingene. Foto: Cecilie Bergan Stuedal