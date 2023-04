Vellykket avslutning for kinoturneen

Ida Labba Persson og Marion Anne Rimpi er to modige unge kvinner som har bestemt seg for at «nok er nok». Deres barn skal ikke måtte oppleve det samme som dem selv, og de går i bresjen for å skape en endring. I løpet av denne kampen møter de begge på mye motstand – i tillegg til sin egen indre kamp for å overleve, må de takle utestengelse, baksnakking og trusler, men på tross av dette gir de seg ikke. Foto: Hannah Persen