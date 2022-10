Var på sauesanking, men måtte hjem for å hente pris

Øystein Nilsen ble hedret for sitt allsidige engasjement som lokalhistoriker, joiker, mangeårig politiker, og for sin innsats for idretten, hestesporten, og samisk språk og kultur. Fungerende ordfører Hanne Iversen Noste overrakte prisen sammen med eldrerådets nestleder Britt Sylvia Brønnes. Foruten blomster og diplom fikk Nilsen et fotografi på lerret med motiv fra det mytiske fjellet «Klubbnasen» der man kan se et ansiktet i fjellet. Foto: Mari-Ann Nilssen