– Vanskelig å få finansiert urfolks menneskerettighetsarbeid

Aili Kes­ki­ta­lo er glad for at NIM fin­nes, og gle­der seg til vid­ere sam­ar­beid med dem for å styr­ke ur­folks men­ne­ske­rett­ig­het­er.

– Men­ne­ske­rett­ig­het­er og de­mo­kra­ti er ster­ke ver­di­er i det nor­ske sam­funn­et. Og så kon­sta­te­rer jeg kan­skje at i prak­tisk po­li­tikk, så er det ikke like vik­tig. Foto: Sunniva Katrine Bornøy