Vadsø sier ja til 130 flyktninger

Et flertall bestående av Ap, Sosialistisk Forum og SV sørget for at kommunestyret i Vadsø sier ja til å ta imot 130 flyktninger neste år. Torsdagens kommunestyremøte ble ledet av varaordfører Hanne Jonassen Harila (SF) og Marius Støme (Ap). Foto: Torbjørn Ittelin