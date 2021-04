Fiskekjøper Svenn Lyder har i lengre tid jobba for å få i stand et fiskemottak i sjøsamebygda Torhop i Tana.

Fjordfiskerne i indre Tanafjord er nå i full gang med å ta opp årets torskekvoter. Men man må helt ut til Skjånes for å kunne levere fangstene. Dette betyr om lag én dags ekstra arbeid i gangtid for fiskebåtene. Altså både unødvendige utgifter og tapte inntekter.

Tidligere i år lovet Lyder å etablere mottak i Torhop, hvis bare myndighetene ga de nødvendige tillatelser. Men både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet satte seg på bakbeina. Det skal ikke være enkelt å få til hensiktsmessige ordninger for fjordflåten i Mearra-Sápmi.

Sjøl mener den erfarne fiskekjøperen at han kan tilby mobilt mottak av fisk i ordna former, og at kvalitetskravene ivaretas, men det får han ikke byråkratiets velsignelse til. Derimot er det greit at fiskerne sjøl frakter fisken med biltilhenger, men altså ikke av fiskekjøperen.

Så skjedde det tragiske leirraset i Steinvik i Smalfjord forrige helg, som rev bort fylkesvei 98, og kutta veiforbindelsen mellom Smalfjord og Torhop. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe.

For da løsna det plutselig for fiskemottaket i Torhop. Ikke minst takket være at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (Høyre) sjøl grep inn og sørga for at de nødvendige tillatelser ble gitt, om enn midlertidig.

Det er tragisk at byråkratiet i Norge har utvikla seg slik at det må naturkatastrofer til for å få aksept for fornuftige løsninger. Nå håper både fiskerne og fiskekjøperen på at mottaket i Torhop kan bli en permanent ordning. Altså at den nåværende midlertidige driftstillatelsen ikke inndras straks fylkesveien igjen kan åpnes for trafikk.

Vi synes Svenn Lyder har et godt poeng når han påpeker at fiskeri- og sjømatmyndighetene faktisk bidrar til å tilrettelegge for svart omsetning av fisk. Når forvaltninga gjør det rimelig vanskelig for fiskerne å levere til godkjente mottak, øker sjansene for at fangstene kan havne på det svarte marked.

Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen fortjener ros for at han utviste handlekraft og politisk vilje til å skjære igjennom byråkratisk vrangvilje. Nå er utfordringa for statsråden å sørge for at fjordfiskerne kan fortsette å levere i Torhop, også etter at fylkesvei 98 er åpna for trafikk.