Disp­ut­valg­et for mo­tor­ferd­sel i Kau­to­kei­no har fått søk­na­den fra tid­lig­ere kom­mu­ne­di­rek­tør Kent Va­lio i re­tur fra statsforvalteren, som har er­klært tid­lig­ere ved­tak for ugyl­dig. Her er sek­re­tær Isak Mat­his O Hæt­ta, le­der Ve­gard Ol­sen, Mik­kel Ailo Lo­gje og Kle­met K. Klemetsen. Foto: Kautokeino kommune