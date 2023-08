Den sørsamiske reineieren Odd Bjørnar Bjørkås (60) skjøt denne binna med to unger, etter at slagbjørnen herjet i kalveområdet og drepte minst 16 rein, samt etter reineierens mange forsøk på å verne flokken og etter at han fikk avslag på fellingssøknaden han sendte inn. Foto: Politi