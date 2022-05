Tvinges til feilstavelse

Brønnøysundregistrene nektet å godta navn­et Guov­da­geai­nnu Meahcceguovddáš. De har nemlig ikke har bok­sta­ven «š» i sitt data­sy­stem. Sty­re­leder Anders S. Bul­jo i utmarkssenteret i Kau­to­kei­no er for­tør­net over at de tvin­ges til feil­sta­velse, og synes det er rart at de nasjo­nale regist­rene ikke har sam­iske bok­sta­ver til­gjen­ge­lig. Foto: Privat