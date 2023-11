Tar kartene fra papir til skjerm

Reindriftsnæringa tyr til stadig mer digitalt verktøy. Nå brukes kart som blant annet viser beiteområdene.

Publisert: 23.11.2023 kl 18:35

Reindriftsnæringen har i lang tid etterlyst bedre kart som viser hvordan beiteområdene brukes. Nå kan en digital tjeneste tas i bruk av reinbeitedistriktene.

− Vi forventer at oppdaterte og mer nøyaktige arealbrukskart vil bli et viktig verktøy for reindriftsnæringen. Men også offentlige myndigheter, arealplanleggere og andre interesserte vil ha stor nytte av disse kartene, sier Håvard Alexander Hagen.

Han er tjenesteansvarlig for reindriftens arealbrukskart i Landbruksdirektoratet.

Gjerder og anlegg

Kartene har tradisjonelt vært tegnet på papir, men nå er dette lagt inn på digitale kart.

De nye digitale kartene finnes på nettstedet kilden.nibio.no. Foto: Skjermdump

Reinbeitedistriktene har tegnet inn beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier, samt gjerder og anlegg. I tillegg viser kartene de administrative grensene.

– Fremover vil reinbeitedistriktene bruke en digital ajourholdstjeneste der distriktene selv oppdaterer sin arealbruk. Distriktene skal utnevne en ajourholdsansvarlig som får ansvar for selve inntegningen på vegne av reinbeitedistriktet, forklarer Hagen.

Får opplæring

Mange reinbeitedistrikter har allerede fått opplæring og har begynt å ta i bruk de nye kartene.

– De første kursene ble gjennomført vinteren 2022/2023, og tilbakemeldingene er gode, sier Anne Randa, ansvarlig for arealbrukskartene hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det gjenstår ennå opplæring for noen distrikter i Troms og Finnmark. Det vil derfor fortløpende komme oppdateringer i kartet etter hvert som flere distrikter får brukertilgang.

FAKTA

Reindriftskart

• Arealbrukskart er næringens egen oversikt over hvordan reindriftsområdene brukes. Sammen med distriktsplanen er kartet et viktig verktøy for å synliggjøre og gi oversikt over reindriftens behov forarealer.

• Kartene er informasjonskart og er ikke juridisk bindende. De bygger på distriktenes interne bruksregler. Historisk har de vært tegnet opp på papir, men går nå fra papir til skjerm. Landbruksdirektoratet eier dataene, mens NIBIO bistår i det tekniske arbeidet.

• Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund har over flere år vært opptatt av å utvikle et nytt system for ajourhold av reindriftens arealbrukskart.

Kilde: Landbruksdepartementet