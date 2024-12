Pukkellaksen, også kjent som stillehavslaks, utgjør en betydelig trussel mot norske lakseelver, spesielt i Finnmark. I 2023 invaderte den flere elver i regionen i stort antall, og lignende utfordringer forventes i 2025.

Publisert: 02.12.2024 kl 10:05

Arten er fremmed for våre økosystemer og konkurrerer med den lokale atlanterhavslaksen, noe som kan skade det naturlige økosystemet og de sårbare bestandene i elver som Tanaelva, Altaelva, Vestre Jakobselv, Repparfjorden og Lakselva.

I 2023 ble det iverksatt tiltak for å begrense spredningen, med varierende grad av suksess. Erfaringene fra disse tiltakene gir verdifulle læringspunkter som kan forbedres og videreutvikles.

Gjennom forhandlinger med regjeringen har SV sikret en bevilgning på 5 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaksen i statsbudsjettet for 2025. Dette er en viktig start for å håndtere problemet og beskytte de lokale laksebestandene, som er en essensiell del av norsk natur og kultur.

SV forstår betydningen av å bevare det lokale økosystemet og arbeider for å sikre at pukkellaksen ikke ødelegger sårbare lakseelver. Dette viser vår forpliktelse til miljø, natur og bærekraft, og understreker at vi står på lag med naturen.