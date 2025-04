Største samiske vårmarkedet i Oslo noensinne

– Vi har leid inn telt og økt arenaen. Det er blant annet for å nyttiggjøre Samisk hus i større grad. For Oslo sámiid searvi er det viktig å lage møteplasser. Det er det som er våre viktigste målsetninger. Og så er det jo litt artig å arrangere også. Det å skape noe, man møter folk og blir kjent med dem, sier Tor Gunnar Nystad. Her sammen med Elle Kirste Johnsen. Foto: Sunniva Katrine Bornøy