Der fornorskningslover ble til skal sannhetsrapporten offentliggjøres. Her, i den ærverdige lagtingssalen på Stortinget skal overleveringen av det historiske dokumentet foregå. Fram til 2009 foregikk den todelte lovbehandlingen i lagtinget og odelstinget (nå er det et system hvor fagkomiteer forbereder sakene). Bildet er fra et felles seminar for sametings- og stortingspolitikere 1. mars 2018, hvor tema var urfolk i Grunnloven, som nylig ble vedtatt. Første gang sameandelen i denne salen var opp mot 100 prosent, var i september 2015, da Sametinget holdt plenumsmøte her. Foto: Steinar Solaas