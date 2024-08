Store økonomiske og organisatoriske utfordringer truer velferden

– Organisasjonen står i krevende omstillinger på oppvekst- og helsesektor. Dette er et ressurskrevende arbeid for en liten organisasjon som også skal sørge for daglig drift samtidig med omstillingsarbeidet. Det er derfor også viktig at det fra politisk side blant de folkevalgte er forståelse for at disse prosessene er krevende for hele organisasjonen, oppsummerer konstituert kommunedirektør Roger Martinussen. Foto: Cecilie Bergan Stuedal