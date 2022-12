Stor suksess ved Det Norske Teatret

– En forestilling som traff dypt! Din stemme, din originalitet, ditt mot, ditt skarpe blikk og dine fortellinger er livsnødvendige.

Publisert: 12.12.2022 kl 21:00

«Eadnemáddu» er en spennende, ubehagelig, og tankevekkende forestilling. Broch Johansens tekst er både harmdirrende og sår, og regi og scenografi gjør at både humoren flyter godt og at det gjør vondt der det skal», skriver www.scenekunst.no i sin anmeldelse. Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatr

Etter intensive måneder i Oslo kan dramatiker og produsent av teaterstykket «Eadnemáddu» senke skuldrene etter vel gjennomførte forestillinger. Teaterstykket har rørt ved publikum og anmeldere.

– Jeg er sabla stolt! Og veldig rørt over at dette ble mulig å gjennomføre. Dette har gått over all forventning, forteller en lettet Siri Broch Johansen fra Tana.

Publikum har takket Siri for at hun har satt søkelys på svært viktige temaer som bør snakkes mer om, nemlig overgrep.

Forestillingen handler om voldtekt, urett og hevn, men har også mye humor.

«Eadnemáddu» hadde premiere på Det Norske Teatret den 24. november, og den siste forestillingen ble fremført 6. desember. Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatr

Livsnødvendige tilbud skal nedlegges

Det er med gråt i stemmen Siri Broch Johansen snakker engasjert om et system hun mener ikke fungerer i dagens samfunn.

– Min kunst er alltid politisk. Dette kunststykket setter lys på hvorfor vi tråkker på dem som ligger nede, igjen og igjen. Mange voldsmottak skal nå bygges ned. Livsnødvendige tilbud til de som utsettes for traumatiske handlinger forsvinner. Hvor er politikerne? Hvor er de som skal ta vare på befolkningen?

– Jeg blir helt fra meg når jeg tenker på dette, forteller Siri oppgitt til Ságat.

Hun skulle ønske hun hadde invitert politikere for å se teaterstykket. Ikke nødvendigvis kulturministeren. Men helseministeren. Spurt kritiske spørsmål og fått de til å forklare hvorfor de som virkelig trenger det mest, kuttes i budsjettet.

Takker for en flott forestilling

Den velkjente regissøren og skuespilleren Aniitta Katriina Suikkari tok seg ens ærend fra Kautokeino for å se forestillingen «Eadnemáddu», hvor også hennes kollega Sara Margrethe Oskal spilte i tittelrollen:

– Det ble en fantastisk, rystende og urovekkende teateropplevelse som jeg ikke ville vært foruten! Hvorfor elsker jeg denne forestillingen? Fordi den gir plass til min sorg og sinne, anger, angst, hevnlyst og traume som publikummer. Fordi den er så grusom og vakker samtidig. Fordi den handler om å bringe rettferd til de som blir tystet.

– Fordi jeg fikk le og gråte på teater om noe som betyr noe viktig for oss alle. Fordi jeg fikk lov til å være med på en bønn og en besvergelse. Fordi jeg fikk høre hvordan Sara gir stemme til mødrenes sorg og sinne, skriver Aniitta Katriina Suikkari på sin facebookside.

Vanskelig tema

En ung mann har voldtatt en kvinne. Han går fri. Hvordan kan man leve videre? Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatr

– Det er ikke slik at alt har gått enkelt underveis. Det å lage kunst er ikke smertefritt. Før siste forestilling hadde vi førsamtale med Astrid Eriksen (postdoktor for Samisk helseforskning, UiT og førsteamanuensis ved OsloMet) og Anne Bitsch (forfatter og forsker) om voldtekt. Jeg satt under hele den samtalen og tenkte at «jeg orker ikke å snakke om det», sier Siri.

– Men hvis ingen snakker om det, kommer vi ikke videre. Noen må orke å sitte i den smerten og ta ordet. Det er forskjellige punkter i forestillingen jeg har begynt å gråte hver gang jeg har sett den. Hvis vi ikke kan lage teater om ting som er vondt, hvem skal ta det opp da, spør Siri.

Traumer

– Det er også et traume å begå et overgrep. Verken de som blir utsatt for et overgrep, eller de som begår et overgrep får god nok hjelp, forteller Siri.

Folk får livene sine ødelagt på grunn av traumer. Det er livsviktig med riktig og god nok hjelp, slik at man unngår at liv er ødelagt for alltid, eller i verste fall at liv går tapt.

Det er også viktig å yte hjelp til overgripere, for å hindre at de gjør det samme flere ganger.

Profesjonelt

Siri Broch Johansen fra Tana er produsent av teaterstykket «Eadnemáddu». Foto: Joachim Henriksen Foto: Joachim Henriksen

Responsen på teaterstykket har gått langt over Siris forventninger. Det å fremføre et teaterstykke på Norges største teaterscene ser hun på som en karrieretopp.

– Det har vært fantastisk å være inne på et så stort teater. Alle er så drilla på rutiner og sjekklister. Alt er så gjennomført profesjonelt hos alle som deltar. Det har vært så godt å være på Det Norske Teatret. Det er et fint sted å komme inn med samisk språk.

Det har aldri blitt problematisert at jeg har ønsket at all markedsføring skal være på både norsk og samisk. Jeg har aldri fått spørsmål om «kan dette være nødvendig». De forstår!

God synlighet

Hun forteller at det å fremføre et teaterstykke i Oslo gir en helt unik synlighet. Noe som også har vist seg i flere større aviser.

– De større avisene som har kommet med anmeldelser har faktisk vært i stand til å lese det jeg har prøvd å legge inn i denne forestillingen. De har tatt seg tid, de har sett oss og de har skrevet. Det hadde jeg aldri turt å drømme om!

– Det har vært veldig fint og jeg håper jo selvsagt når jeg gjør nye ting, at de da også skal fortsette å følge med, forteller Siri.

Den unge mannen spilles av Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell. Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatr

Sterke tilbakemeldinger

Tidligere teatersjef for Hålogaland Teater, Nina E. Wester, tok seg også tid til å se «Eadnemáddu».

– Tusen takk for sterk og viktig tekst, og en forestilling som traff dypt! Din stemme, din originalitet, ditt mot, ditt skarpe blikk og dine fortellinger er livsnødvendige. Fortsett, fortsett, skriver Wester til Siri Broch Johansen.

Begeistringen for teaterstykket har vært stor. Men det var en tilbakemelding som festet seg ekstra godt hos Siri: Etter en av forestillingene kom det en eldre dame bort. Hun sa hun var helt taus, hun hadde ikke ord.

– Jeg klarte ikke helt plassere damen, men jeg møtte henne igjen i restauranten senere på kvelden. Hun sa: Dette har etterlatt meg i dyp taushet, nå skal jeg hjem. Damen virket tydelig berørt av teaterstykket. Akkurat dette var en reaksjon som for meg var veldig stor, forteller Siri Broch Johansen.

Nye veier åpnes

Etter mye hard jobbing, er hun nå på vei hjem mot Tana i Finnmark igjen.

– Det er fem år siden jeg startet med dette prosjektet. Jeg føler nå at det har vært verdt det. Jeg har en følelse av at det begynner å vise seg en sti for mitt kunstnerskap nå. Det jeg skriver om handler om det private og intime opp mot det samfunnsmessige. Det handler om det samiske landskapet, kropper, sjeler og tanker.

– Jeg går videre på denne stien med undring, men også med litt frykt for hva som vil vise seg, avslutter kunstneren.

Om vi får se hennes forestilling i nord, vites enda ikke med sikkerhet. Men hun har allerede et nytt stykke som er ferdigskrevet, så at det blir mer å se til kunstneren i nær fremtid, er det ingen tvil om.