– Stor åndelig betydning

– Jeg tror at det finnes mer mellom himmel og jord, sier senterlederen.

Publisert: 02.12.2024 kl 12:18

Ságat har intervjuet daglig leder Svein Leiros ved Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk i Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord om julen på senteret, samt hans eget forhold til denne høytiden.

Senteret er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde.

På denne tiden av året blir det arrangert julebord for bygda, samt en svært populær førjulskonsert. Eskil Larsen skal holde konsert, og det på selveste lillejulaften. Med seg har han to musikere, og det er Øystein Myrvoll og Tobias Paulsen.

– Det er svært mange som har vært interessert i den konserten. Eskil Larsen er en lokal musiker fra Trollvik, men som jobber i Oslo. Det at det er kjempeinteresse for denne konserten, synes jeg er stor stas, for jeg var litt spent på om det var interesse for en konsert så tett opp mot julaften. Men samtidig tenkte jeg at det kunne være slik at folk ville puste ut den kvelden og slappe av med en konsert, sier Leiros.

– Har deltatt på Idol

70 biltretter har blitt solgt hittil.

– Jeg tror at dette er den konserten som vi har hatt størst pågang på, og det er enda en måned til konserten skal holdes. Eskil er godt kjent i Kåfjord. Han har en nydelig stemme og skal synge julesanger. Det er en så stor pågang på billetter, at jeg tror det kan blir fullt. Og det er artig! sier Leiros.

Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk i Manndalen. Foto: Elin Margrethe Wersland

Han forteller at han selv skal på denne konserten.

– Jeg kjenner Eskil godt. Det er en stille rolig kar, en fin type. Han har vært med på svensk idol, og kom ganske langt opp, og videre så synger han i kor. Han holder en del på med klassisk musikk i Oslo.

– Jula har en åndelig betydning

Leiros forteller at julen har stor betydning for han.

– Julen for meg betyr enormt mye. Jeg er veldig glad i den. En ting er jo den delen der familien samles. Vi er veldig glad i jula alle sammen. Og så har julen også en stor åndelig betydning. Man glemmer fort hvorfor man feirer julen i all kjas og mas. Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Det var læstadiansk, forteller Leiros.

Han forteller at jula er en av de største kristne høytider.

Dagen da vi intervjuet Leiros var det et veldig fint lys på himmelen,

– Ja, det er sant. Jeg måtte kikke oppover dalen. Jeg er personlig kristen. Jeg tror at det er mer mellom himmel og jord. Vi har jo vokst opp med tro, og den barnetroen har jeg enda, selv om jeg ikke er blant de ivrigste kirkegjengerne så går jeg i kirka når jeg har mulighet til det, sier Leiros.

– Ting vi ikke tuller med

– Og så er jo julen full av tradisjoner, og det synes jeg også er veldig bra.

Leiros trekker frem alt ifra mat til pynt, hva de pleier å gjøre, men også hva de lar være å gjøre.

– Og det er slike ting vil ikke tuller med. Det gjelder for eksempel matveien. Vi må ha pinnekjøtt på julaften, og så må vi ha ribbe på første juledag. Det er slike ting, sier han.