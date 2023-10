Stenger Statkraft

Her veiver Ella Maria Hætta Isaksen med sameflagget utenfor Stortinget under markering av 600 dager siden Fosen-dommen 3. juni 2023. Øverst til høyre på bildet skimter vi skiltet for dagens aksjonsmål, Statkraft. Det er hovedkontoret på Lysaker som blokkeres. Foto: Steinar Solaas