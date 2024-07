Sprang 80 kilometer på 12 timer

Arctic Backyard Kirkenes er et løp utenom det vanlige.

Publisert: 01.07.2024 kl 08:36

110 løpere står klare med strålende selvtillit på startstreken lørdag klokka 12.

Er det noen som har nerver, er dette i så fall godt skjult bak startnummer og solbriller. Disse 110 skal begi seg ut på den andre utgaven av Arctic Backyard Kirkenes, et løp på maksimalt åtte mil.

Deltakerne på startstreken under Arctic Backyard Kirkenes. Foto: Emil Olai Danielsen

Etter at de første lynene hadde passerte målstreken, kom resten av løperne inn på rekke. Foto: Emil Olai Danielsen

Deltakerne ante fred og ingen fare da de tok fatt på andre runde. Regnværet kom noen timer senere. Foto: Emil Olai Danielsen

Beinhardt

Løypa på 6,7 kilometer gikk fra varmestua i skilekområdet, langs gangstien mot Tangen bru, videre opp lysløypa og så tilbake til start. Hver runde startet hver hele klokketime, løperne fikk da én time på å både komme seg i mål og legge inn pauser. Her gjaldt det å være strategisk. Var du ikke i mål på slaget, var det over og ut.

Man kunne selv velge hvor mange runder man ønsket å løpe, men de blankeste medaljene gikk til dem som holdt ut gjennom alle de tolv rundene. Dette innebar 80 kilometer og 12 timer med blodslit og beinhardt kjør. I fjor var det bare 12 som fullførte, to damer og ti menn. Det er med andre ord ingen liten bragd å klare seg gjennom løpet. Allerede under første runde var det en som røk ut, og flere skulle følge.

En aktiv supportergjeng utenfor varmestua holdt motet oppe. Foto: Emil Olai Danielsen

Deltakerne kunne spise i pausene. Det sto kaffe, kaker, frukt og annet drivstoff tilgjengelig på bordene i varmestua. På sidelinjen var det også høyt aktivitetsnivå: En iherdig supportergjeng tok imot løperne med heiarop og jubel der de kom i mål.

For barna var det eget barneløp med om lag 25 påmeldte og tre ulike distanser: 600 meter, 1.800 meter og 3.600 meter for de aller sportsligste. Noen stormet forbi i rasende fart, mens andre var mer opptatt med å studere blomstene i veikanten.

Noen fikk en ekstra varm mottakelse under Arctic Backyard Kirkenes 2024. Foto: Emil Olai Danielsen

Nova Danielsen (6) og Eira Lupton (6) fikk medalje etter vel gjennomført barneløp. Foto: Emil Olai Danielsen

Hindring fra oven

Hågen Øvergaard (KOS) lå i teten etter andre runde, med en sammenlagt tid på knappe 54 minutter. Da siste kvarter av andre runde begynte å nærme seg, kom løperne inn mot mål som perler på en snor, og speaker Jarle Olsen måtte holde tunga rett i munnen for å holde tritt med alle startnumrene.

– Vi er veldig glade for at vi har så mange påmeldte i dag. Spesielt flott er det at så mange ulike løpegrupper er med, det syns vi er stas, sa Olsen over anlegget.

Til å begynne med var det sol og skyfri himmel, men styrtregnet kom uten forvarsel. Fullstendig søkkvåte passerte deltakerne målstreken på ettermiddagstid. For noen var det nok siste spiker i kista, men fleste holdt motet oppe til tross for uværet. Etter hvert fikk værgudene tydeligvis dårlig samvittighet, og det var klart og fint på himmelen da siste runde kom.

Hågen Øvergaard (KOS) tar seg god tid over målstreken etter en runde på knappe 27 minutter. Foto: Emil Olai Danielsen

Vinnerne av Arctic Backyard Kirkenes i varmestua med velfortjente medaljer. Foto: Emil Olai Danielsen

Det ventet mat og drikke i varmestua for dem som hadde tid til overs når de passerte målstreken. Foto: Emil Olai Danielsen

Speaker Jarle Olsen hevdet at han ble mindre og mindre populær for hver runde som gikk, men det er alltid noen som må bringe dårlige nyheter:

– Pausen er snart over. Fem minutter til siste runde, lød det over anlegget.

Deltakerne sjanglet nedslåtte ut av varmestua en etter en, og stilte seg på startstreken. Da klokka slo 23.00 var det bare 24 av de over hundre påmeldte som bega seg ut på runde 12. Dette var imidlertid dobbelt så mange som i fjor, og heiagjengen, om noe mindre, var enda like entusiastisk.

Godt å være ferdig

Siste runde var avgjørende runde. Den som kom først i mål fikk skryte på seg den ærverdige tittelen vinner av Arctic Backyard Kirkenes 2024. Det var Brage Westerlund som stakk av med seieren etter et voldsomt oppgjør i løypa. Kaisa Hjelløkken fra Tana kapret to førsteplasser i kvinneklassen, og var svært fornøyd med det:

Brage Westerlund på vei over målstreken etter 12 runder med blodslit. Som takk for strevet ble han kåret til vinner av løpet. Foto: Emil Olai Danielsen

De gjenstående 24 løperne gjør seg klare til siste runde. Av over hundre påmeldte var det bare disse som holdt ut. Foto: Emil Olai Danielsen

– Det er godt å være ferdig, 80 kilometer tar på altså. Jeg kommer nok til å kjenne denne i beina, men jeg er veldig glad for å ha gjennomført. Det er ikke noen selvfølge at man gjør det, sa hun til Ságat i ettergløden av seieren.

68-år gamle Jostein Risan fikk også ta del i seiersglansen. Han var den desidert eldste deltakeren, men slo flere ungdommer over målstreken. Etter løpet var det premieutdeling i varmestua. Vinnerne fikk kopper, medaljer og nye ryggsekker. Her er oversikten over vinnerne av Arctic Backyard Kirkenes 2024:

Sammenlagt tid, herrer:

1. Sindre Torp (Sandnes IL)

2. Runar Iversen (Hirmasti IL)

3. Are Dragland

Sammenlagt tid, kvinner:

1. Kaisa Hjelløkken (Sirbmá VS)

2. Rebekka Sørum (Hirmasti IL)

3. Lotte Aspås

Beste tid på siste runde, herrer:

1. Brage Westerlund

2. Ulrik Bergerud

3. Simon Borch

Best tid på siste runde, kvinner:

1. Kaisa Hjelløkken (Sirbmá VS)

2. Rebekka Sørum (Hirmasti IL)

3. Lotte Aspås