Spennende forskerskole for barn måtte avlyses

Lise Marie Sara og Julie Sol­bak­ken var blant jen­tene som koste seg på som­mer­skole i Kár­áš­joh­ka i 2019. Her gjen­nom­fø­rer de et eks­pe­ri­ment hvor mål­et var å lage en vulkan­modell av gjær.

– Det her er kjem­pe­gøy! Vul­ka­nen vår eks­plo­derte, strålte Julie.

Arkivfoto: June Helén Bjørn­back