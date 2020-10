På nytt er grensa mellom Norge og Finland i nord stengt, denne gang av norske myndigheter.

Publisert: 22.10.2020 kl 13:14

Bakgrunnen for den siste stenginga er at det er oppstått coronasmitte i Rovaniemi og i Kittilä. Dermed har Norge erklært hele Lappland län som rødt område.

Dette har skjedd uten omtanke for at hele det nordlige grenseområdet mellom Finland og Finnmark i realiteten er coronafritt. Hardest rammer grensestenginga i Tanadalen, hvor folk fra Tana og Karasjok utestenges fra sine slektninger og naboer på finsk side av elva.

Også i Sør-Varanger stiller man seg uforstående til avgjørelsen, som medfører at forbindelsen over grensa i Neiden atter en gang er brutt. På nytt er det som om et jernteppe har senket seg over grenseområdet i hjertet av Sápmi som alltid tidligere har vært åpen.

Ordfører Svein Atle Somby (AP) i den samiske hovedstaden Karasjok treffer spikeren presist på hodet når han påpeker at myndighetene i Oslo mangler realitetsforståelse for virkeligheten i nord.

– Det er jo et kjent problem som har vært i all tid, at det er langt fra beslutningstakerne til dem de skal beslutte for, sier den sindige ordføreren til Ságat.

På samme måte som Oslo og Helsinki brutalt overkjørte det samiske lokalsamfunnet i Tanadalen i den famøse tanaavtalen om fisket i Tanaelva, har man nå også på nytt tråkka på grenseboerne.

Sannheten er at smittetrusselen mot innbyggerne i grenseområdet ikke kommer fra naboen på andre side av den kunstige riksgrensa, men derimot fra Oslo og Helsinki. Det er en uendelig mye større risiko for at folk fra Finnmark skal smittes av søringer fra Oslo-gryta enn fra Utsjok, Enare og Enontekiö kommuner på finsk side.

Hvis beslutningstakerne i Oslo skulle ønske å beskytte befolkninga i nord, burde man snarest innføre «søringkarantene» samt åpne de tre nordligste grensekommunene for normalt samkvem.

Etter gjeldende bestemmelser er det helt greit å reise fra et smittefritt grenseområde i Finnmark til smitteparadiset Oslo, og tilbake, uten at karanteneplikt oppstår. Samtidig er det altså ikke tillatt å krysse den like smittefrie grensa for å besøke naboen på finsk side.

Det er komplett umulig å forstå logikken i dette. Uttrykket «jalla dáža» kommer stadig til sin rett.