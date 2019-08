Skoltesamisk 70-årsjubileum i Sevettijärvi

Sist lørdag var det stor festivitas i Sevettijärvi. Det ble gjensyn for skoltesamer fra Finland, Norge og fra Russland. I år er det 70 år siden skoltesamene bosatte seg i Sevettijärvi.

Publisert: 28.08.2019 kl 12:15

Dagen startet med en ortodoks gudstjeneste, etterfulgt av hyllingstaler blant annet fra de norske og finske sametingspresidentene, kvadriljedans og musikkinnslag.

Krigen skilte det skoltesamiske folk.

Før andre verdenskrig levde skoltesamene på begge sider av den finsk/russiske grensen og i Norge. Med freden i Tartu i 1920 ble det skoltesamiske området delt i to. Siidaene ved Pasvikelva, Petsamo og Suonikylä ble en del av Finland. Grensedragning og det nye jernteppet delte folkegruppen brutalt. Familier og venner ble splittet og stengte for kontakt med hverandre. Den nomadiske levemåten med reindrift og forflytning over landegrensene mellom sommer- og vinterboplasser ble umulig. Da vinterkrigen kom i 1939 måtte skoltesamene som bodde i den nye korridoren øst for Pasvikelva evakuere til forskjellige deler av Finland.

Egen bosetning i 1949

Først i 1949 og noen år utover fikk skoltesamene sine egne boplasser i Nellim, Sevettijärvi og Keväjärvi, litt øst for Ivalo. Det ble ordnet med boliger og nye reinflokker av den finske stat.

Den sveitsisk-russiske forfatteren Robert Crottet som ble kjent med folkegruppen på slutten av 30-tallet hjalp også til å samle inn 4 millioner finske mark i den tidens valuta. I dag bor det omkring 350 innbyggere i Sevettijärvi og totalt 7-800 skoltesamer i Finland.

I Norge bor det 100-200 stykker og i Russland ca 100 stykker. De eksakte tallene er litt usikre.

Jubilerer for femte gang

Hvert tiende år samles skoltesamene i Finland til fest i Sevettijärvi og det første jubileet fant sted i 1979.

– Både kulturen og språket har fått et løft, forteller reineier og lederen for skoltesamene i Sevettijärvi, Veikko Feodoroff. Vi er stolte over vår kultur og mange unge i dag har lært seg skoltesamisk.

Hyllest fra sametingspresidentene.

Både sametingspresidenten i Finland Tiina Sanila-Aikio og den norske sametingspresidenten Aili Keskitalo hedret den skoltesamiske befolkningen i sine taler.

– Jeg vil spesielt trekke frem en person som har betydd mye for min identitet og spesielt for det skoltesamiske språket. Hadde det ikke vært for min lærer Seija Sivertsen her på Sevettijärvi skole, hadde jeg ikke snakket skoltesamisk, fortalte en meget rørt sametingspresident Tiina Sanila-Aikio.

Perler og film

Venke Tørmænen fra Pasvik er invitert til å holde kurs i skoltesamisk perlebroderi.

– Jeg ble spurt om å vise frem perlebroderi og det er jeg veldig glad for. Det er en anerkjennelse av min skoltesamiske bakgrunn. Jeg har tidligere holdt kurs i tilbereding av fiskeskinn.

– Min bestemor var skoltesame og jeg identifiserer meg sterkt med denne kulturen. Det har blitt en viktig del av min identitet, forteller Tørmænen. I disse dager legges også siste hånd på verket «Oldemors lue» der hun lærer å sy det skoltesamiske hodeplagget som kvinnene bruker.