Skal ha unndratt skatt på mer enn 400.000 kroner

Mannen fra Finnmark var både daglig leder og styreleder da han ifølge tiltalen skal ha unndratt store summer i skatt.

Publisert: 26.04.2021 kl 20:00

Mannen i 40-årene med bostedsadresse i Øst-Finnmark er satt under tiltale ved Nord-Troms tingrett for overtredelse av straffeloven som gjelder «… for grovt å ha gitt uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlatt å gi pliktig opplysning, da han forstod eller burde forstå at det kunne føre til skattemessige fordeler».

I tiltalebeslutningen som er utarbeidet av statsadvokatene i Troms og Finnmark sies det at skattesviket er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har ledet til eller kunne ha ledet til unndragelse av et betydelig beløp, er begått ved flere anledninger eller over lengre tid.

At skattesviket anses som grovt har også sammenheng med at det er gjort flere overtredelser.

Over to år

Den tiltalte skal over to år, fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018 unndratt å opplyse skattemyndigheter om inntekter for selskapet han var daglig leder og styreleder for, og unndratt å opplyse om inntekter som personlig skattyter. Han sendte ikke skattemeldinger for selskapet for 2017 og 2018, og oppga heller ikke inntektene i sin personlige skattemelding.

Unnlatelsene førte til at det ble fastsett for lav skatt for selskapet for inntektsåret 2017 og 2018, og for lav skatt for ham personlig for inntektsåret 2018.

Påtalemyndigheten har kommet til at unndratt skatt utgjør til sammen 229.816 kroner for selskapet og 173.774 kroner for mannen personlig.

Lang tid

Ved avgjørelsen av om regnskapsovertredelsen er grov er det særlig lagt vekt på at den er begått over lang tid, den har gitt betydelig økonomisk fordel, det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, eller den har gjort det vanskelig å kontrollere virksomheten.

I tiltalen kommer det frem at selskapet i perioden 1. januar 2017 og frem til det gikk konkurs i juni 2019 hadde en omsetning på nær 4,5 millioner kroner.

Saken går i Nord-Troms tingrett denne uka, og det er satt av tre dager i retten.