Siivet, kommunen og 27 andre får støtte

Siivet AS er innvilget 50.000 kroner i støtte fra fylkesutvalget. Arkivfoto fra middagen før premieren på den første kvænske animasjonsfilmen for barn «Kivikylä/Steinbygda» i 2023. Filmen er produsert av Siivet AS. Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik (til venstre) sammen med filmskaper Anstein Mikkelsen fra Lakselv. Kommunen er selv den andre mottakeren av støtte i Porsanger. Foto: Cecilie Bergan Stuedal