Setter opp samisk kunst ute i hovedstaden

Ett av kunstverkene/byggverkene på Salt er «Árdna». Det samiske ordet betyr skatt. Salt forklarer at det er et samisk ord og betyr jakten på en skjult skatt eller en hemmelighet. Det pyramideformede bygget er inspirert av fiskehjellene og huser en svær sauna, men amfiet kan også brukes til konferanser og kino. Under amfiet er det en bar og et festlokale. Foto: Steinar Solaas