Her er forsvarssjefens råd til Porsanger kommune

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener en satsing på et desentralisert studietilbud vil være en viktig faktor dersom Porsanger vil ha forsvarsansatte til å bosette seg lokalt.

Publisert: 22.10.2020 kl 10:50

– Jeg tror noe av det viktigste man kan gjøre er å legge til rette for at de som blir ansatt her, kan fortsette å utdanne seg. Det sier forsvarssjefen til Ságat, når han får spørsmål om hvilke råd han vil gi kommunen, for å friste forsvarsfolk til å bosette seg lokalt.

Desentralisert tilbud

Forsvarssjefen forteller at mange av de unge som i dag ansettes i Forsvaret også ønsker å bruke tid på studier ved siden av jobben. Han tror derfor det kan være mye å hente i å tilrettelegge for et desentralisert studietilbud lokalt.

– Det å ha en nettbasert, tilrettelagt mulighet for å kunne studere, ta en bachelorgrad eller et fagbrev på en enklere måte enn i dag, det tror jeg blir viktig, sier Kristoffersen. Han legger til at man i dag ofte er avhengig av å reise en del mellom jobb og en høyskole eller et universitet.

Han mener også at coronaen for alvor har vist hvilke muligheter som finnes når det kommer til digitale hjelpemidler innen utdanning, og sier dagens situasjon også har økt fokuset må at man bør reise mindre enn før.

Når det gjelder øvrige råd til kommunen minner forsvarssjefen om at de enkle tingene, som stort sett alle er opptatt av, er av avgjørende betydning når forsvarsansatte vurderer om de vil bosette seg lokalt, eller om de vil pendle.

– Det er de helt enkle tingene som gjelder for mange. Det at det finnes et kulturtilbud, kino, svømmehall, muligheten til å kunne drive med idrett, og så videre. Det at vi bygger boliger i sentrum vil også bidra i positiv retning, ved at folk kommer inn i et miljø, sier han.

– Det er kjempeviktig

Kristoffersens synspunkter på utdanning lyder som musikk i varaordfører Sylvi Johnsens ører. Hun er for tiden fungerende ordfører i Porsanger, men er til daglig rektor ved Lakselv videregående skole. Hun har stor tro på at utviklingen av desentraliserte studietilbud vil kunne ha god effekt.

Porsangers fungerende ordfører Sylvi Johnsen er til daglig rektor ved Lakselv videregående skole. Hun er begeistret over forsvarssjefens uttalelser. Arkivfoto: Kristin Humstad

– Skal vi ha unge til å bli, er det kjempeviktig at vi kan tilby utdanning og kompetanse. Jeg er glad for at forsvarssjefen etterlyser det, men tror også at dette er noe som ville gagnet resten av kommunen og resten av Midt-Finnmark, sier hun.

Johnsen sier skolen allerede har vært inne på tanken om å se hvilke muligheter som finnes, uten at de så langt har foretatt seg noe konkret. Hun er derfor glad for at forsvarssjefen nå retter oppmerksomheten mot dette, og har også tro på at man kan få til svært mye gjennom nettbaserte løsninger.

Som fungerende ordfører sier hun at kommunen er opptatt av å være en positiv samarbeidspartner for Forsvaret og det som skjer på Porsangmoen.

– Vi har allerede gjort mye, og har et godt samarbeid. Det som nå trekkes frem er likevel et område vi ikke har hatt så stort fokus på enda, men noe jeg absolutt ser at vi er nødt til å gripe fatt i. Så jeg skal sørge for at det blir satt på dagsorden, og at vi begynner å jobbe med saken, sier hun.

Et kompetansesenter

Johnsen mener én mulig løsning er at den videregående skolen og kommunen i fellesskap etablerer en form for kompetansesenter. Hun sier skolen i dag allerede tilbyr yrkesfaglig kompetanse, innen ulike fagbrev og områder, og at de også er med på å tilby studiekompetanse.

– Vi vet av erfaring at mange av dem som tjenestegjør på Porsangmoen ønsker å forbedre karakterene sine, og å gå opp som privatister. Etablerer vi et kompetansesenter vil vi også kunne tilby intensivkurs, og senteret vil kunne gis i ansvar å tilrettelegge for høyere utdanning, sier hun.

Skolen hun til daglig er rektor ved har allerede høy intern kompetanse innen mange områder. Johnsen mener det også vil være positivt å få knyttet til seg en institusjon på høyskolenivå.

– Får vi knyttet oss til en høgskole, får vi også knyttet til oss ekstern kompetanse. Så jeg ser absolutt at vi kan få til mye, om vi bare går sammen nå og begynner å jobbe med dette, sier hun.

Johnsen mener et slikt tilbud vil komme hele regionen til gode, og blir heller ikke lei seg dersom en bieffekt av dette viser seg å bli at skolen hennes befester sin posisjon som en viktig utdanningsinstitusjon i regionen ytterligere.