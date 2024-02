Samme gatenavn skaper problemer

Mari-Ann Nilssen bor i Várj­jat­geai­dnu 54 i Nesseby, som betyr at hun bor 540 meter øst for rundkjøringen i Varangerbotn. Hun mener at når både Nesseby og Tana har Várj­jat­geai­dnu kan det føre til misforståelser. Foto: Privat