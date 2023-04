Regjeringen sig­na­li­se­rer i et lovforslag fritak for sko­le­pen­ger for sam­iske stu­den­ter fra russ­isk side.

– Sam­isk høg­sko­le har en sen­tral rol­le i det sam­iske sam­funn­et og som til­by­der av ut­dann­ing til ur­folk over hele ver­den, ifølge pro­po­si­sjo­nen, som li­ke­vel er min­dre ty­de­lig på hvil­ken grad unn­ta­ket bør gjel­de ur­folks­stu­den­ter ge­ne­relt. Saken ligger nå hos Stortinget. Foto: Rita Heitmann