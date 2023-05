Samisk slam under 17. mai-matiné på Nationaltheatret

Os­lo. Her hol­des det både work­shops, skri­ve­stun­der og poe­si­kvel­der. Ida He­le­ne Be­no­ni­sen er opp­tatt av å bru­ke poe­si­en både som et ut­trykk for det per­son­li­ge og nære, men også som et vir­ke­mid­del og verk­tøy i sin ak­ti­vis­me og po­li­tis­ke en­ga­sje­ment. Foto: Rasmus Berg/ Natur og ungdom