Halve gruppa skal ut

Fem av ti ses igjen etter valget. Her er dagens sametinggruppa i Arbeiderpartiet. Foran fra venstre Mariann Wollmann Magga, Vibeke Larsen, Marit Kirsten Anti Gaup og Lisa-Katrine Mo. Bak fra venstre Jørn Are Gaski, Per Mathis Oskal, Knut Inge Store, John Kappfjell, Ronny Wilhelmsen og Johan Vasara. FOTO: Arbeiderpartiet